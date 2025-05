Ação rápida da polícia salva homem que passou mal e ficou parado sobre os trilhos do trem

Uma ação rápida da policia salvou a vida de um homem em Nova Jersey , nos Estados Unidos. Em imagens divulgadas nesta semana, os agentes correm para resgatar o motorista, que ficou preso dentro do carro no meio dos trilhos do trem . Eles puxam o homem para fora e o levam para um lugar seguro. O trem passa e o veículo é arrastado por vários metros de distância. Segundo a polícia, a vítima passou mal ao volante e não conseguia sair do lugar.