Adolescente faz manobra de Heimlich e salva primo de engasgo em Fortaleza (CE); assista

Um adolescente salvou o primo de se engasgar com achocolatado na última quinta-feira (7), em Fortaleza, no Ceará . Imagens da câmera de segurança do apartamento mostram o momento em que um menino faz no outro a manobra de Heimlich , que consiste em colocar pressão no abdômen para forçar o desengasgo, e que ele teria aprendido na internet.



Em entrevista, o médico otorrinolaringologista Tiago Zago explica tecnicamente como deve ser feita a manobra, e os cuidados a serem tomados em casos como o do vídeo.