Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Álcool e canetas emagrecedoras formam combinação perigosa

Consumo exagerado de bebidas e comida aumenta efeitos colaterais e desidratação

News das 19h|Do R7

  • Google News

O médico Bruno Geloneze alerta para os riscos de usar canetas emagrecedoras com bebidas alcoólicas no Carnaval.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Carnaval
  • caneta-emagrecedora
  • saude

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.