Andar de bicicleta diminui os riscos de demência, segundo estudo

Segundo uma análise divulgada pela revista científica norte-americana Jama Network Open, andar de bicicleta diminui o risco geral de demência em 19%, comparado com modos de viagem considerados não-ativos.



O impacto positivo do esporte é ainda maior ao considerar o desenvolvimento precoce de sintomas que afetam as funções do cérebro, já que as chances destes sinais aparecem é 40% menor para quem pedala.



Os pesquisadores afirmam que pedalar exige um alto engajamento cognitivo, o que melhora o volume do hipocampo, região do cérebro responsável pela memória e aprendizado. O estudo envolveu mais de 470 mil participantes, analisados por 13 anos.