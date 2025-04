Banco de sangue de São Paulo consegue melhora nos estoques após enfrentar crise

O banco de sangue de São Paulo conseguiu melhorar os níveis dos estoques, nesta segunda-feira (21). Grande parte do público aderiu à campanha e compareceu aos centros de coleta. O sangue tipo O negativo, considerado universal, estava praticamente zerado no fim de semana.



Em entrevista ao News das 19h , Tila Facincani, coordenadora da Fundação Pró-Sangue, explica que a situação “está bem complicada nos estoques”, porém, com a campanha, foram registrados cerca de 700 doadores, número que, em média, costuma ser de 350. A médica garante que, apesar de ter sido uma “ótima coleta”, as doações não podem parar.