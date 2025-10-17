Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Briga entre torcedores do Vitória e do Bahia em arquibancada do Barradão termina com 15 feridos

Cinco adolescentes foram apreendidos e mais de 10 integrantes de torcida organizada foram detidos antes do jogo

News das 19h|Do R7

  • Google News

Briga entre torcedores do Vitória e do Bahia em arquibancada do Barradão termina com 15 feridos, nesta quinta-feira (16), em Salvador (BA). Cinco adolescentes foram apreendidos e mais de 10 integrantes de torcida organizada foram detidos antes do jogo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • salvador
  • bahia-time
  • vitoria-time
  • futebol

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.