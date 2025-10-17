Briga entre torcedores do Vitória e do Bahia em arquibancada do Barradão termina com 15 feridos, nesta quinta-feira (16), em Salvador (BA). Cinco adolescentes foram apreendidos e mais de 10 integrantes de torcida organizada foram detidos antes do jogo.



