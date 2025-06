Brinquedo desaba em parque de diversões e deixa cinco crianças feridas, no Piauí

Cinco crianças ficaram feridas em um parque de diversões em São João da Fronteira, no Piauí , após um brinquedo desabar na noite de sábado (14). A atração — conhecida como “Espalha Fogo” — caiu enquanto estava em funcionamento. A Polícia Militar informou que, apesar do susto, as crianças não correm risco de vida.