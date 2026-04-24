Advogada bandida: mulher é flagrada furtando celulares em loja no Recife

Uma advogada e professora de direito foi flagrada enquanto furtava celulares de uma loja no Recife, em Pernambuco , na terça-feira (21). Segundo o dono do estabelecimento, ela aproveitou a ausência do vendedor para pegar os aparelhos. O prejuízo foi estimado em mais de R$ 8 mil. Anteriormente, outras lojas no bairro já haviam sido alvo da mulher. O caso é investigado pela polícia.



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