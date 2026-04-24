Motorista capota carro em barranco após falha nos freios

Um motorista de 52 anos capotou o carro em uma rua íngreme e caiu em um barranco após falha nos freios. Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate complexo, pois a vítima ficou presa nas ferragens.



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