Mãe e filha ficam feridas após carro atingir poste

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente com um carro desgovernado em uma ladeira de Campestre, Minas Gerais. A motorista, de 60 anos, e sua mãe, de 85, desciam a rua quando o veículo perdeu o controle devido a possíveis falhas no sistema de freios.



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