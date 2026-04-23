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Mãe e filha ficam feridas após carro atingir poste

Motorista de 60 anos e a mãe dela, de 85, estavam no automóvel

News das 19h|Do R7

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Duas mulheres ficaram feridas após um acidente com um carro desgovernado em uma ladeira de Campestre, Minas Gerais. A motorista, de 60 anos, e sua mãe, de 85, desciam a rua quando o veículo perdeu o controle devido a possíveis falhas no sistema de freios.

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