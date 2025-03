Câncer de colo de útero: incubação do HPV por décadas é janela de oportunidade para a doença

O vírus do HPV (Papilomavírus Humano) pode causar uma infecção prolongada e ficar por décadas incubado até resultar no câncer de colo de útero , segundo Angélica Nogueira, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia. Em entrevista ao News das 19h de sexta-feira (7), Angélica aborda a tendência de alta da doença e os meios de prevenção.



Para a especialista, os exames preventivos e a vacinação são essenciais para evitar a propagação do vírus. O Papanicolau identifica a infecção antes de virar câncer e deve ser feito duas vezes em um período anual, desde os 25 anos. Com dois resultados negativos, o intervalo ser de três anos.



Já o exame de rastreio HPV DNA, que está sendo incorporado no sistema público de saúde e é mais sensível à identificação do vírus, deve ser feito em mulheres com idade acima de 30 anos e em intervalos de cinco anos.