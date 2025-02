Comparsas teriam recebido R$ 500 mil para forjar atentado contra ex-prefeito de Taboão da Serra

Em delação premiada à Justiça, um dos atiradores presos pelo falso atentado contra José Aprígio, ex-prefeito de Taboão da Serra , no interior de São Paulo, disse que ele e outros três comparsas dividiram R$ 500 mil para simular o ataque. De acordo com Gilmar Santos, o próprio Aprígio teria oferecido a recompensa e comprado a arma utilizada no crime, que custou R$ 85 mil. Ele ainda afirmou que o objetivo seria dar apenas um “susto” para chamar a atenção e dar visibilidade ao candidato à reeleição.

O delator contou que ele e o comparsa Odair Júnior Santana atiraram no carro em que estavam Aprígio e outras três pessoas da comitiva, e depois decidiram queimar o veículo que usaram em Osasco, na região metropolitana. As conversas entre os executores e os mandantes teriam sido feitas por meio de telefonemas de interlocutores — Anderson da Silva Moura e Clovis Reis de Oliveira. O ex-prefeito nega todas as acusações.