Energéticos podem aumentar pressão e batimentos cardíacos

Consumir mais de 3 ou 4 latas da bebida com cafeína por dia prejudica a saúde

News das 19h|Do R7

Especialistas alertam sobre os riscos à saúde associados ao consumo excessivo de energéticos devido ao alto teor de cafeína. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o limite seguro diário para ingestão de cafeína é 400mg, três ou quatro latas podem facilmente ultrapassar essa recomendação.

