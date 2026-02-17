Energéticos podem aumentar pressão e batimentos cardíacos

Especialistas alertam sobre os riscos à saúde associados ao consumo excessivo de energéticos devido ao alto teor de cafeína. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o limite seguro diário para ingestão de cafeína é 400mg, três ou quatro latas podem facilmente ultrapassar essa recomendação.



