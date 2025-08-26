EUA mandam mais um navio de guerra e um submarino para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela

O governo dos Estados Unidos ordenou o envio de um navio de guerra e um submarino de ataque rápido ao mar do sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. A informação foi confirmada por uma agência internacional com dois funcionários do Pentágono. As embarcações devem chegar na próxima semana. O objetivo, segundo Washington, é combater organizações narcoterroristas na região. Na semana passada, já haviam sido deslocados outros recursos militares. O chanceler venezuelano Yván Gil solicitou ação da ONU (Organização das Nações Unidas) contra essas movimentações.