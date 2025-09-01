Exclusivo: Edinho Silva confirma Lula em 2026 e diz que sucessor do presidente 'é o partido'

Nesta segunda-feira (1°), o presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), Edinho Silva, falou em uma entrevista exclusiva para o News das 19h sobre o planejamento de futuro do partido político. Ele disse que Luiz Inácio Lula da Silva será candidato à reeleição em 2026, mas evitou falar em nomes para as votações seguintes.



"Depois de 26, o presidente Lula não vai mais disputar a eleição, eu vou dizer que tem razão, o sucessor do presidente Lula não é o nome, o sucessor do presidente Lula é o partido", disse ao ser questionado pelo apresentador Rafael Algarte.



Edinho Silva enfatizou que, independentemente de como será o futuro, os candidatos e os planos do PT deverão ser baseados na relação com a nação e estar “sintonizados com a sociedade”. “O PT tem que dialogar com a vida real do brasileiro”, completou.