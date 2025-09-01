Exclusivo: presidente do PT comenta julgamento de Bolsonaro e diz que 'Brasil está fazendo o certo'

Em entrevista exclusiva ao News das 19h , o presidente do PT, Edinho Silva, fala sobre a expectativa para o julgamento de Jair Bolsonaro por envolvimento na trama golpista, que tem início nesta terça-feira (2), e sobre a resposta do governo dos Estados Unidos, através da imposição de tarifas ao Brasil.



O político critica uma banalização por parte de setores da mídia, da política e da sociedade em torno do assunto. “Se o Brasil abrir um precedente, que aqueles que perdem as eleições se sentem no direito de organizar um golpe, nós deixaremos de ser uma democracia. Nós passaremos a viver um regime autoritário”, afirma.



Edinho destaca o plano de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que fazia parte das movimentações golpistas. “Onde que isso não caracteriza fatos gravíssimos da nossa história? Se são fatos gravíssimos, esses fatos precisam ser apurados e os culpados responsabilizados”, pontua.



“Se isso fosse levado a cabo, seria talvez a maior tragédia política da história brasileira”, destaca sobre a tentativa de golpe. Já sobre a tentativa de interferência do governo de Donald Trump, o presidente do PT defende que se trata da “ingerência de um país para que a nossa democracia não seja preservada”.



“O que nós estamos mostrando ao mundo é que as instituições brasileiras funcionam, que aqui tentativa de golpe nós levamos a sério, nós punimos. [...] O que está errado é a ingerência de um país na forma como as nossas instituições funcionam. [...] Eu penso que o Brasil está fazendo o certo, o equivocado é o governo Trump”, diz.



Edinho afirma que o uso de tarifas como arma política pelo governo americano é algo inédito, e caracteriza, segundo ele, “um cenário de ascensão do pensamento fascista no mundo, e onde infelizmente esse pensamento fascista hoje dirige o governo norte-americano”.