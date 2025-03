Governo cancela 4,1 milhões de pagamentos irregulares dos programas Bolsa Família e BPC

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (18), o cancelamento de 4,1 milhões de pagamentos irregulares de programas como Bolsa Família e BPC (Benefício de Prestação Continuada) em um ano. O número foi indicado em declaração do Ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias , durante lançamento do Plano de Ação da Rede Federal de Fiscalização de 2025 — o objetivo é reforçar a transparência, monitorar as gestões e combater fraudes. Projeto também prevê o combate à desinformação sobre os programas sociais.



O aumento dos custos com o Benefício de Prestação Continuada a cada ano é uma preocupação do governo, que tenta fechar o orçamento dentro da meta fiscal. Uma proposta de corte de mais de R$ 7 bilhões no Bolsa Família foi enviada na última semana. Wellington Dias afirmou que a medida não prejudicará os beneficiários, mas representa a eliminação de pagamentos indevidos.