Homem sem uma perna e de muletas é atropelado na calçada em Curitiba (PR)

Em Curitiba (PR) , no Paraná, um homem sem uma das pernas e com muletas foi atropelado por um veículo e arremessado contra a parede de um estabelecimento comercial.



Segundo imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, o motorista do automóvel que atropelou a vítima perdeu o controle depois de ser atingido por outro carro que invadiu a preferencial. Apesar da violência do acidente, o homem sofreu apenas escoriações.