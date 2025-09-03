Homem sem uma perna e de muletas é atropelado na calçada em Curitiba (PR)
Acidente ocorreu após colisão entre dois veículos em avenida movimentada
Em Curitiba (PR), no Paraná, um homem sem uma das pernas e com muletas foi atropelado por um veículo e arremessado contra a parede de um estabelecimento comercial.
Segundo imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, o motorista do automóvel que atropelou a vítima perdeu o controle depois de ser atingido por outro carro que invadiu a preferencial. Apesar da violência do acidente, o homem sofreu apenas escoriações.
