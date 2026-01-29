Logo R7.com
IMC alto está relacionado a um maior risco de demência

Prevenção da doença precisa começar a ser feita antes dos 60 anos

News das 19h|Do R7

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, revelou que o excesso de peso está associado a um maior risco de desenvolver demência. A médica Roberta França dá dicas para prevenir a doença. Confira!

Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

