IMC alto está relacionado a um maior risco de demência
Prevenção da doença precisa começar a ser feita antes dos 60 anos
Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, revelou que o excesso de peso está associado a um maior risco de desenvolver demência. A médica Roberta França dá dicas para prevenir a doença. Confira!
Últimas
MS: homem agride paciente transplantado e tem prisão preventiva decretada
Vítima foi atingida no olho após passar por procedimento e pode perder visão
RECORD NEWS recebe o governador Eduardo Leite; veja a entrevista na íntegra
Ele falou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, além de segurança e eleições
MP-SP indicia médico que acusado de matar colegas após discussão
Profissional atirou nas vítimas após discordarem sobre contratos de licitação
Motorista com sinais de embriaguez provoca acidente em São Paulo
Ele perdeu o controle e atingiu um veículo estacionado; todos os envolvidos foram socorridos e não correm risco de morte
Carro capota e para embaixo de caminhão estacionado em Cascavel (PR)
Motorista diz que se assustou com outro veículo e perdeu o controle da direção
Caminhão-pipa tomba em curva fechada no interior do Piauí
Pai e filho transportavam água no veículo e foram resgatados com ferimentos leves
Furto drive-thru: câmera flagra motorista pegando dois espetinhos e fugindo sem pagar
A polícia foi acionada, mas o suspeito escapou e ainda não foi identificado
Carro invade residência e quase provoca tragédia em Guarapuava (PR)
Motorista perdeu o controle da direção e atingiu estrutura do imóvel
Veja momento em que caminhão tomba em Mauá
Veículo foi retirado do local e muro atingido será reerguido pela empresa responsável
Mulher é internada em estado grave após usar medicamento
Paciente teve dores abdominais, mas quadro evoluiu para problemas neurológicos
Ouro salta de R$ 14,5 mil para R$ 25,2 mil após primeiro ano do mandato de Trump
Nesta terça-feira (20), metal subiu mais de 3% e fechou no recorde histórico
Ansiedade pode gerar problemas no sistema digestivo
Janeiro Branco é mês de conscientização dos cuidados com a saúde mental
Saúde mental está relacionada ao tratamento da obesidade
Estigma social e culpa persistente são fatores que podem impactar o emocional
Presidente de El Salvador visita construção de presídio de segurança máxima na Costa Rica
Às vésperas das eleições presidenciais costa-riquenhas, pesquisas apontam a insegurança como principal preocupação da população