Imunização de bebês contra meningite será reforçada com a vacina ACWY

A partir desta terça (1º), bebês de 12 meses poderão receber no SUS a vacina ACWY, que amplia a proteção contra a meningite bacteriana , abrangendo os quatro sorogrupos da bactéria causadora da doença.



Segundo a médica pediatra Mariana Lombardi Novello, essa mudança torna a imunização mais eficaz, especialmente em casos graves. No SUS, o esquema vacinal inclui doses aos três e cinco meses com a vacina meningo C e um reforço com a meningo ACWY aos 12 meses.



A vacina estará disponível na rede pública para todas as crianças que completarem 1 ano a partir de julho de 2025. Até então, essa imunização era oferecida apenas em clínicas privadas, limitando o acesso devido ao custo elevado.



"Fiquem atentos à caderneta de vacinação do seu filho e conversem com o pediatra. A meningite bacteriana é uma doença grave, contagiosa, mas que pode ser prevenida com vacinas seguras e eficazes. E lembrem-se, vacinar é um ato de amor e de proteção", afirma Mariana.