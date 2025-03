Incêndios em áreas de vegetação no Rio de Janeiro crescem 400% em 2025

Incêndios em áreas de vegetação no Rio de Janeiro cresceram 400% em 2025. Já foram registradas quase 6.000 ocorrências até agora. Esse número aumentou de forma alarmante em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados pouco mais de 1.100 incêndios.



O Corpo de Bombeiros tem intensificado o combate a esses focos, com tecnologias e estratégias especiais — de janeiro a março de 2025, os agentes atuaram com aeronaves, drones equipados com câmeras térmicas, viaturas e equipes especializadas. As chamas podem se espalhar com rapidez em áreas de vegetação densa.