Vigilância digital de incêndios consegue calcular avanço do fogo; entenda

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (3), Daniel Vargas, economista especialista em transição verde, destaca os avanços no monitoramento eletrônico de incêndios em biomas . Além de identificar focos ativos, a tecnologia permite avaliar os riscos ambientais e prever a progressão do fogo.



Segundo Vargas, a transparência na divulgação dos dados coletados contribui para reduzir os impactos das chamas e agilizar as respostas emergenciais. Além de representar um salto na vigilância ambiental, o aprimoramento das ferramentas tecnológicas fortalece a participação popular na preservação das florestas.



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou nesta quinta-feira (27) uma portaria para garantir emergência ambiental em áreas de risco por incêndios florestais. A estratégia é voltada para cumprir com gestão de risco de forma preventiva, conforme indicaram nomes da pasta.