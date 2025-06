Interações sociais e esportes coletivos na infância podem reduzir chances de depressão, diz estudo

Um estudo internacional mostrou a importância da atividade física para prevenir transtornos psiquiátricos infantis, como a depressão, por exemplo. Em entrevista ao News das 19h desta quinta-feira (19), Henrique Bottura, psiquiatra presidente do Instituto de Psiquiatria Paulista, afirma que a interação social é essencial para o desenvolvimento das crianças, e os exercícios contribuem também para a saúde física e melhora da qualidade de vida.



O especialista explica também que o uso de telas afetou a forma como os jovens interagem uns com os outros, prejudicando a forma como criam hábitos em sociedade. Sobre o uso excessivo de telas, Bottura pondera que ainda é difícil medir os efeitos a longo prazo, "mas as preocupações são genuínas e merecem atenção".



Esportes , tanto individuais, quanto coletivos, contribuem positivamente para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, uma vez que as atividades promovem uma melhora na saúde e benefícios como motivação, resiliência e socialização, segundo o psiquiatra.