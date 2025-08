Isenção do IPI aumenta venda de carros populares menos poluentes

A venda de carros populares menos poluentes cresceu 13% em julho, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). A alta está relacionada ao programa “ Carro Sustentável ”, do governo federal, que deve zerar o IPI (imposto sobre produtos industrializados) de quase 60% dos carros comercializados hoje no Brasil .



Em entrevista, o consultor automobilístico Milad Neto explica os critérios que um veículo precisa atender para participar do programa e como a medida movimenta o mercado de automóveis neste momento.