Maior parte dos casos de câncer de testículo ocorre em homens mais jovens, afirma médico

André Salazar, médico urologista e membro da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia), analisou o alto número de cirurgias realizadas por conta do câncer de testículo em entrevista ao News 19 Horas de terça-feira (22). Ele afirma que a maioria dos casos ocorre em homens mais jovens. O urologista ressalta que as chances de cura ultrapassam 90% se o diagnóstico for feito precocemente.



Salazar explica que a doença costuma se manifestar por meio de um nódulo que aumenta de tamanho e chama a atenção. Ele alerta que, ao perceber esse sinal, o homem deve procurar um urologista imediatamente.