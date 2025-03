Mais de 2,2 milhões de imóveis estão em áreas com risco de inundações no Brasil

O Ministério das Cidades informou, nesta quarta-feira (12), que mais de 2,2 milhões de imóveis estão em áreas de risco de inundações no Brasil. Foram registradas mais de 30,5 mil ocorrências em todo o país, de acordo com dados coletados em 2023. A região mais atingida nesse período foi o Nordeste, com mais de 30% dos casos analisados.



Atualmente, 1.936 municípios são considerados em situação crítica pelo governo federal. A equipe técnica do Ministério das Cidades avalia que as mudanças climáticas podem ser um catalisador desses eventos no Brasil.