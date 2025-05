Metade dos consumidores consideram valor sentimental ao comprar presente de Dia das Mães

Uma pesquisa revelou que 50% dos consumidores consideram o valor sentimental na hora de comprar um presente de Dia das Mães . O levantamento também aponta a preferência por lojas físicas.



Em entrevista à RECORD NEWS, Juliana Centini, diretora de comunicação da empresa responsável pela pesquisa — a Galaxies — analisa os dados. “Não é sobre o que se vende, mas como se vende e o sentimento que aquela compra desperta. O varejista que entende isso e consegue tocar o cliente emocionalmente sai na frente”, diz.



“Mesmo com toda a força das lojas online, as lojas físicas ainda têm um lugar superespecial no coração dos consumidores. [...] Essa necessidade do contato físico com o produto e da experiência de compra mais completa são fatores bastante valorizados”, completa Juliana.