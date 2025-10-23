Morre homem que ingeriu gin contaminado por metanol em São Paulo

Nesta quinta-feira (23), um homem morreu depois de passar 52 dias em come, após ingerir gin contaminado com metanol. Vítima de 28 anos tinha comprado a bebida em uma adega da zona sul de São Paulo. O estado já soma sete mortos por intoxicação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!