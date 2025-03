Musculação ajuda idosos no combate à demência e ao Alzheimer; entenda

Um estudo feito pela Universidade Estadual de Campinas mostrou que a musculação ajuda a proteger o cérebro contra a demência , principalmente dos idosos. Em entrevista ao News das 19h , Isadora Ribeiro, pesquisadora da Unicamp, destaca que essa é “uma intervenção não farmacológica e econômica” que promove a melhora da memória, da cognição e da funcionalidade.



Segundo Isadora, a pesquisa observou ressonâncias de idosos que praticavam musculação durante seis meses e realizaram testes cognitivos no grupo antes e depois da intervenção. Foram aplicados testes de memória, de função executiva, de atenção, físicos, que mediram a força muscular e a capacidade funcional em atividades básicas do dia a dia. O estudo concluiu que houve uma melhora significativa da memória, além de um impacto positivo na saúde do neurônio.



A pesquisa utilizou a musculação “porque o aumento da força muscular está relacionada com o aumento da cognição e com a diminuição do risco da doença de Alzheimer ”, explica Isadora.