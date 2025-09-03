Observatório registra queda de 277 raios no Rio Grande do Sul; imagem é impressionante

Com a volta das chuvas ao Rio Grande do Sul , o observatório 'Bate-Papo Astronômico', na cidade de Santa Maria, registrou a queda de 277 raios. As imagens são impressionantes.



O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para os moradores locais com a expectativa de granizo e chuvas que irão variar de 50 a 100 mm, com direito a rajadas de vento entre 60 a 100 km/h.