Observatório registra queda de 277 raios no Rio Grande do Sul; imagem é impressionante
Registro foi feito na cidade de Santa Maria; Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo
Com a volta das chuvas ao Rio Grande do Sul, o observatório 'Bate-Papo Astronômico', na cidade de Santa Maria, registrou a queda de 277 raios. As imagens são impressionantes.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para os moradores locais com a expectativa de granizo e chuvas que irão variar de 50 a 100 mm, com direito a rajadas de vento entre 60 a 100 km/h.
