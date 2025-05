Possibilidade de direcionar políticas públicas para quem mais precisa é patrimônio, diz secretária

Só no mês de março, mais de 2.000 toneladas de alimentos foram destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil, em um investimento de R$ 15 milhões.



No segundo episódio da série Brasil em Debate, do News das 19h , a secretária nacional de segurança alimentar e nutricional, Lilian Rahal, explica as principais estratégias utilizadas para combater a fome no país e fala sobre a importância do Cadastro Único .



Lilian afirma que, desde 2023, o governo retoma um conjunto de políticas públicas estratégicas para a população mais vulnerabilizada. “Um Cadastro Único que hoje tem mais de 40 milhões de famílias cadastradas, a possibilidade de direcionar as políticas públicas para quem mais precisa, é realmente um patrimônio, um valor”, diz.