Quase 12 mil casos de feminicídio foram registrados no Brasil na última década

O Brasil registrou, na última década, quase 12 mil casos de feminicídio. Em 2024, foram cerca de 1.459 crimes, o que representa um aumento de 1600% em relação a 2016, primeiro ano completo com a Lei do Feminicídio em vigor — lei essa que completa 10 anos neste domingo (10).



O presidente Lula sancionou, no final de 2024, a lei que tornou o feminicídio um crime autônomo no código penal, incluído também no rol de crimes hediondos. Fazendo com que a pena, que era reclusão de 12 a 30 anos, aumentasse para 20 a 40 anos.



Em São Paulo, a rede de proteção à mulher foi ampliada e o número de medidas protetivas cresceu mais de 40% em apenas um ano. Só em janeiro de 2025, quase 10 mil medidas protetivas foram concedidas através da Lei Maria da Penha , que completou 18 anos em 2024.