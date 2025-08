'Que várzea', publica Nikolas Ferreira sobre prisão domiciliar de Bolsonaro; veja repercussão

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (4), políticos se manifestaram nas redes sociais apoiando ou criticando a decisão.



O senador Ciro Nogueira e o deputado Nikolas Ferreira criticaram a ação de Moraes; o PL, partido do ex-presidente, também se posicionou contra o decreto, alegando perseguição política.



Já o ex-deputado Marcelo Freixo e os deputados Lindbergh Farias e Jandira Feghali apoiaram a prisão domiciliar, com alegações relacionadas à quebra de ordens impostas para Jair Bolsonaro e atentados à soberania nacional.