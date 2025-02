Queda da produção de petróleo e gás natural da Petrobras não preocupa, afirma especialista

A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras caiu 10,5% no Brasil entre outubro e dezembro de 2024, em comparação com o último trimestre do ano anterior. O diretor da Brava Energia, Décio Oddone, falou, em entrevista, que a queda não é uma preocupação, e comentou as perspectivas para o setor nos próximos anos. “A trajetória de crescimento da produção brasileira de petróleo até o final da década segue, ela está quase que garantida. Nós vamos ter aumento de produção e aumento de arrecadação”, afirmou.