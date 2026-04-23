Rede Municipal do Rio passa a recomendar reuso de seringas

A prefeitura do Rio de Janeiro orientou a reutilização de seringas pelos pacientes devido ao baixo estoque de insulina na rede municipal. A medida foi detalhada em um ofício divulgado pela Superintendência de Atenção Primária no dia 17 deste mês. O documento atribui o desabastecimento a atrasos nas entregas e aumento da demanda. Fornecedores relataram que problemas logísticos e escassez de matéria-prima são as causas dos atrasos.



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