Rede Municipal do Rio passa a recomendar reuso de seringas
Secretaria de Saúde disse que instrução se deve à falta de estoque do dispositivo
A prefeitura do Rio de Janeiro orientou a reutilização de seringas pelos pacientes devido ao baixo estoque de insulina na rede municipal. A medida foi detalhada em um ofício divulgado pela Superintendência de Atenção Primária no dia 17 deste mês. O documento atribui o desabastecimento a atrasos nas entregas e aumento da demanda. Fornecedores relataram que problemas logísticos e escassez de matéria-prima são as causas dos atrasos.
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