Renda fixa é porta de entrada segura para quem quer começar a investir, explica analista

Em entrevista, o analista Arthur Barbosa, da Aware Investments, explica como funcionam os principais investimentos em renda fixa — como o Tesouro Nacional, os CDBs e as LCI e LCA — e fala sobre o aumento expressivo da categoria nos últimos anos.



“Os investimentos em renda fixa são aqueles que o investidor sabe ou consegue prever com bastante segurança quanto vai receber de retorno no futuro. [...] você empresta seu dinheiro para uma instituição financeira, uma empresa, ou até para o governo, e recebe de volta esse capital acrescido de juros, que podem ser fixos, variáveis ou atrelados a índices como a inflação ou a taxa Selic ”, diz.



Segundo o especialista, a modalidade confere uma previsibilidade maior ao investidor e funciona como uma porta de entrada segura, em comparação com a renda variável, para quem está começando a construir uma reserva financeira ou quer começar a investir em um objetivo de curto prazo.