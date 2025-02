Setor de seguros tem o maior prejuízo da história com incêndios em Los Angeles (EUA)

De acordo com uma empresa de seguros alemã, os incêndios florestais que atingiram Los Angeles, nos Estados Unidos , no mês passado causaram o maior prejuízo da história do setor. A estimativa é que cerca de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 7,28 bilhões, na cotação atual) tenha sido reivindicado por perdas decorrentes dos incêndios.



No entanto, devido à complexidade dos prejuízos, a estimativa está sujeita a um alto grau de incerteza. Os incêndios em torno da segunda maior cidade dos Estados Unidos duraram três semanas, e deixaram milhares de moradores fora de casa e diversas estruturas danificadas na região.