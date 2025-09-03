STJ rejeita recurso da defesa e mantém Robinho preso por estupro coletivo

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou, nesta quarta-feira (3), um recurso da defesa do ex-jogador Robinho contra a decisão que permitiu a execução da pena no Brasil por estupro coletivo. O crime foi cometido na Itália em 2013 e Robinho foi condenado, em 2017, a nove anos de prisão. Com a nova decisão, ele continua preso na penitenciária de Tremembé , no interior de São Paulo, onde cumpre pena desde março de 2024.



A defesa do ex-jogador argumentou que, com base na legislação brasileira, a pena deveria ser recalculada, e que ele teria que cumprir seis anos em regime inicial semiaberto. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal também manteve a prisão de Robinho . Na ocasião, a defesa dele questionava uma decisão do próprio STF, que confirmou o entendimento do STJ de validar a sentença da Itália e determinar o cumprimento de pena no Brasil.