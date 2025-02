TikTok nos EUA: 'Vamos ter liberdade de expressão, mas não pode ferir a do outro', diz professora

Antes mesmo de tomar posse, os efeitos do novo governo Trump puderam ser observados. O aplicativo TikTok ficou fora do ar nos Estados Unidos na noite do último sábado (18). Após declarações de Donald Trump sobre a liberação do aplicativo provisoriamente no início de seu mandato, o aplicativo voltou a funcionar. Em entrevista ao News das 19h , Natalia Fingermann, professora de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), explica que, a permanência do aplicativo com as políticas de controle de outras redes retorna a preocupação com a liberdade de expressão.



“Acredito que a gente vai ter a chamada ‘liberdade de expressão’ acontecendo, no entanto, essa liberdade pode ferir a dos outros”, pontua a professora. A especialista diz que deveriam existir limites para evitar danos a outras pessoas com as declarações nas redes. Natalia também destaca a ascensão da Inteligência Artificial, com a possibilidade da criação de conteúdos falsos, como as deep fakes, que podem não ser mais checados pelas empresas donas dos aplicativos .