Tomei todas as doses da vacina contra a Covid-19? Saiba a quantidade certa

"As vacinas continuam sendo a principal arma contra essas variantes [da Covid-19]", explica a pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz Paola Resende, em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (15). Ela afirma que é necessário tomar todas as doses. "Já sabemos que os anticorpos contra o coronavírus enfraquecem após seis meses. É como a vacina da gripe, que se atualiza sempre para enfrentar as novas cepas."