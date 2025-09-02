Trump anuncia ataque a embarcação venezuelana; Rubio diz que ofensiva foi 'letal'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2) que militares americanos atacaram uma embarcação da Venezuela carregada com drogas. O secretário de Estado, Marco Rubio, descreveu o incidente como um "ataque letal". Esse evento ocorre em meio ao aumento das tensões entre os dois países.



A operação, que inclui navios de guerra, um submarino e aviões espiões, faz parte de um esforço dos Estados Unidos, segundo a Casa Branca, para combater o tráfico de drogas na região do sul do Caribe. Trump afirmou que a embarcação era proveniente da Venezuela, mas não forneceu mais detalhes sobre o ataque. Já Marco Rubio reforçou a natureza letal da ação militar.



Durante uma coletiva de imprensa em Washington, Trump também anunciou a mudança da sede do Comando Espacial para o estado do Alabama, medida que deve custar centenas de milhões de dólares e gerou debates sobre sua viabilidade financeira.