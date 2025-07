Trump anuncia tarifas de 25% a 40% para mais sete países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , enviou nesta quarta-feira (9) mais uma leva de cartas para notificar parceiros comerciais sobre as tarifas mínimas sobre produtos importados . Nesta sequência, Argélia, Brunei, Filipinas, Iraque, Líbia, Moldávia e Sri Lanka foram notificados.



As taxas variam entre 25% e 40%, dependendo do país, com validade a partir de 1º de agosto. Só na segunda-feira (7), Trump enviou cartas a 14 nações, quando a Casa Branca informou que haveria “cartas adicionais nos próximos dias”.



O aumento das tarifas sobre os produtos desses países reacende um alerta sobre a guerra comercial do governo americano. O republicano vem tentando firmar acordo com parceiros comerciais, mas até agora chegou a um entendimento prévio com apenas três países. A entrega das cartas é mais uma tentativa de pressionar os parceiros por acordos favoráveis aos EUA.