Veja quem já foi demitido nos EUA por comentários sobre a morte de Charlie Kirk

Reações ao assassinato do influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk não estão passando impunes nos Estados Unidos. O governo de Donald Trump e apoiadores do presidente já demitiram servidores públicos, pelo menos dois professores, um funcionário de uma loja de departamento e um comentarista de TV.



Companhias aéreas como a American Airlines e Delta United também afastaram funcionários por comentários feitos nas redes sociais sobre o homicídio. O Secretário de Transportes do governo americano classificou o comportamento dessas pessoas como "repugnante" e disse que deveriam ser demitidas.



O Departamento de Estado anunciou ainda o cancelamento de visto de um médico brasileiro que mandou um "salve" ao assassino pelas redes. Ricardo Jorge Vasconcellos Barbosa, que mora no Recife (PE), nunca mais poderá tirar o visto para entrar em território norte-americano.



Sobre as investigações: vestígios de DNA encontrados na cena do crime coincidem com o material genético de Tyler Robinson, principal suspeito e que se entregou à polícia na semana passada. De acordo com o diretor do FBI, uma toalha enrolada ao fuzil encontrado por policiais e uma chave de fenda deixada no telhado de onde partiram os tiros foram analisadas pela perícia.