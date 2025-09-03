Logo R7.com
Vídeo: jovem se empolga e capota carro ao som de Britney Spears, nos EUA

Kaitlynn dirigia com apenas uma das mãos enquanto gravava para as redes sociais; apesar do susto, ela não teve ferimentos graves

News das 19h|Do R7

Uma jovem nos Estados Unidos tomou um susto enquanto dirigia e gravava um vídeo para as redes sociais. Ao som de “... Baby One More Time”, da cantora americana Britney Spears, Kaitlynn perdeu o controle do carro e capotou. Ela dirigia com apenas uma das mãos e batia com a outra no volante. Apesar do acidente, a jovem recolheu o celular ao fim do vídeo, sem ferimentos graves.

