Vídeo: jovem se empolga e capota carro ao som de Britney Spears, nos EUA

Uma jovem nos Estados Unidos tomou um susto enquanto dirigia e gravava um vídeo para as redes sociais. Ao som de “... Baby One More Time”, da cantora americana Britney Spears , Kaitlynn perdeu o controle do carro e capotou. Ela dirigia com apenas uma das mãos e batia com a outra no volante. Apesar do acidente, a jovem recolheu o celular ao fim do vídeo, sem ferimentos graves.