Vídeo: Marina Silva abandona audiência no Senado após desentendimento

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva , abandonou uma audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado nesta terça-feira (27) após uma discussão com o senador Plínio Valério.



O político afirmou que não respeitava Marina como ministra e apenas como mulher. Após as falas de Valério, a ministra afirmou que, se o senador não se desculpasse, ela abandonaria a sessão.



O presidente Lula prestou solidariedade a Marina através de uma ligação, onde afirmou que ela fez bem em deixar a sessão. A ministra também recebeu apoio de líderes do governo no Congresso, da primeira-dama Janja, e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann .



“Me senti agredida por estar fazendo o meu trabalho”, afirmou Marina a jornalistas ao deixar o Congresso.