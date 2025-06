Abacate se torna a fruta mais plantada no Distrito Federal e destaca a região na produção agrícola

O abacate superou a goiaba e se tornou a fruta mais plantada no Distrito Federal em 2025. De acordo com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), apenas em 2024 foram produzidas mais de 6.600 toneladas na região, número que reforça sua relevância agrícola.



Além do destaque local, a expectativa é que Brasília se consolide como um polo exportador. “O abacate é um produto consumido mundialmente. O México é o maior produtor e exportador, mas o Brasil tem potencial até para ultrapassá-lo nessa questão”, afirma Lucas Pacheco, técnico da Emater, ao Record News Rural de sexta-feira (20).