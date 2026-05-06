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Menor procura muda estratégia de produtores de feijão

Principal medida foi a redução da área plantada; Minas Gerais é o segundo maior produtor do país

Record News Rural|Do R7

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Os produtores de feijão enfrentam desafios ao equilibrar produção e mercado e mudam estratégia.

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