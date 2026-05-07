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Produção de mudas frutíferas vira passatempo em propriedade do nordeste

Empreendedora cultiva mais de 120 espécies adaptadas ao clima do estado

Record News Rural|Do R7

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Uma empreendedora de Teresina, no Piauí, transformou o quintal de casa em um viveiro com mais de 120 espécies de frutas.

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