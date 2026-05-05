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Evento reúne pecuaristas de várias partes do mundo

Feira mostrou o resultado de anos de investimentos em genética, manejo e produtividade

Record News Rural|Do R7

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A ExpoZebu 2026 encerrou suas atividades no último fim de semana em Uberaba, Minas Gerais.

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