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Entenda agenda de sustentabilidade discutida na Europa

Especialista explica os principais pontos que estão sendo analisados por vários países

Record News Rural|Do R7

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O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia pode aumentar as exportações brasileiras.

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